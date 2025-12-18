Varios muertos en el accidente de un avión de un expiloto de NASCAR en EEUU, según medios

Miami (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Varias personas murieron este jueves en el accidente de un avión privado, al parecer de propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle, que se estrelló cuando aterrizaba en un aeropuerto regional del estado de Carolina del Norte, confirmó la oficina del alguacil del condado de Tredell.

La aeronave, una Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) en el aeropuerto regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte (Carolina del Norte), minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo varios fallecidos, pero no precisó su número.

Medios locales informaron de que el avión es propiedad de Biffle, conocido por haber realizado numerosas misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024.

No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo del aparato en al momento del accidente.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Según la página especializada FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche.

Campbell señaló que su oficina, junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA), estaban trabajando en la escena del accidente y notificando a los familiares de las víctimas.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de NASCAR, de acuerdo con las autoridades municipales. EFE

