Una iniciativa ciudadana propone ampliar a seis meses el permiso de maternidad en Suiza

Se ha presentado una petición en la que se solicita un permiso de maternidad de seis meses Keystone-SDA

Las madres en Suiza deberían tener derecho a seis meses de permiso de maternidad. Es la propuesta de una petición presentada este martes ante la Cancillería Federal con 110.000 firmas.

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Según Campax, la organización que está detrás de la iniciativa, la medida mejoraría la salud de las madres y de sus bebés, reforzaría el vínculo durante los primeros meses de vida, reduciría el estrés de las familias con hijos pequeños y haría de Suiza un país más favorable para la conciliación familiar.

En la actualidad, las madres tienen derecho a 14 semanas de permiso de maternidad tras el parto, es decir, algo más de tres meses. Para la ONG, se trata de «un periodo muy breve en una de las etapas más importantes de la vida de un niño».

En esa fase, los recién nacidos dependen por completo de la madre para «la lactancia, el vínculo afectivo y la seguridad», aseguran quienes promueven la campaña. Además, añaden, las madres necesitan tiempo suficiente para recuperarse física y psicológicamente del embarazo y del parto.

Campax concluye que ampliar el permiso de maternidad de tres a seis meses situaría a Suiza en línea con otros países europeos que ya garantizan permisos parentales de una duración considerablemente mayor.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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