Vasco da Gama ficha al delantero argentino Claudio Spinelli

Río de Janeiro, 9 feb (EFE).- El Vasco da Gama anunció este lunes el fichaje del delantero argentino Claudio Spinelli, quien llega del Independiente del Valle ecuatoriano al club de Río de Janeiro con contrato valido hasta diciembre de 2028.

El futbolista de 29 años es el sexto refuerzo del conjunto carioca para la temporada 2026.

«Prometo dar todo de mí por estos colores y por esta hinchada. Es un gran paso en mi carrera, un desafío deportivo muy importante. Estoy muy feliz y con muchas ganas de ganar», afirmó Spinelli citado en el comunicado de Vasco.

Nacido en El Talar, el delantero argentino inició su carrera en Tigre y se destacó en el club San Martín de San Juan, con el que consiguió llegar al fútbol europeo con el Genoa italiano.

En Italia prosiguió su carrera con el Crotone y luego regresó a su país, donde rotó por varios equipos, entre ellos Lanús y Defensor Sporting.

En 2025 llegó al Independiente del Valle, donde se convirtió en su máximo artillero, con 28 goles en 50 partidos. EFE

