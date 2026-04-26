Veintidós países iberoamericanos abordarán en España los problemas de infancia y juventud

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Zamora (España), 26 abr (EFE).- Ministras y ministros, secretarios de Estado o directores generales con competencias en materias de infancia y juventud de una veintena de países iberoamericanos abordarán las políticas en la materia en una reunión que celebrarán la próxima semana en Zamora (España), preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Madrid.

El martes comenzarán a llegar las delegaciones de los diferentes países participantes y será al día siguiente cuando desarrollen la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, informaron este domingo fuentes del Gobierno de España.

Durante los encuentros se abordarán cuestiones como la erradicación de la pobreza infantil y de la violencia contra la infancia y la adolescencia y se promoverá el intercambio de buenas prácticas legislativas y programáticas en esa materia.

Asimismo, se buscará desarrollar mecanismos de cooperación entre los distintos países iberoamericanos para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia, tanto en entornos físicos como digitales.

La reunión ministerial impulsará el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas, orientadas al objetivo común de que ningún niño, niña o adolescente en Iberoamérica viva en situación de pobreza en 2030. EFE

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