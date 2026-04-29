Vence el plazo para el intercambio de presos entre RDC y el rebelde M23 sin liberaciones

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Nairobi, 29 abr (EFE).- El plazo de diez días marcado para el intercambio de presos acordado en la reciente ronda de negociaciones en Suiza entre el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) venció esta semana sin que haya habido liberaciones en el este congoleño.

Sin que ninguna de las partes haya ofrecido nueva información al respecto, ningún prisionero ha sido liberado hasta el momento, mientras continúan las acusaciones cruzadas de ambos bandos de violar el alto el fuego y los combates, reportaron medios locales este miércoles.

Tras cinco días de negociaciones en la ciudad suiza de Montreux, las reuniones concluyeron el pasado día 17 con una declaración conjunta en la que acordaron intercambiar 477 prisioneros.

También pactaron poner en marcha un Mecanismo Conjunto Ampliado de Verificación del alto el fuego -con el apoyo de la misión de la ONU en el país (MONUSCO)- y garantizar el acceso humanitario a la población civil.

«En diez días, serán liberados 311 prisioneros de la AFC/M23 (Alianza del Río Congo/M23, que incluye al grupo rebelde) y 166 del Gobierno», todos ellos identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), afirmó entonces Benjamin Mbonimpa, el secretario permanente y jefe de la delegación del grupo rebelde, que cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda.

Tampoco ha podido viajar al este congoleño, según la prensa local, una delegación del mecanismo conjunto de verificación del alto el fuego, para lo que se estableció un plazo de una semana.

Este acuerdo se enmarca en los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre Kinsasa y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Esas conversaciones fueron trasladadas a territorio suizo debido a la inestabilidad causada por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE

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