Venezolano acusado de asesinar a estudiante en Chicago diagnosticado con tuberculosis

2 minutos

Miami, 27 mar (EFE).- El venezolano José Medina, acusado de asesinar a una estudiante de 18 años de la Universidad Loyola en Chicago, compareció este viernes ante un juez que ordenó que permanezca bajo custodia en una audiencia virtual, tras ser diagnosticado con una enfermedad contagiosa.

Medina, de 26 años, está enfermo de tuberculosis y en cuarentena en el Hospital Cermak, dentro de la cárcel del Condado de Cook, por lo que su presencia en la audiencia de detención se realizó a través de video.

El migrante indocumentado llevaba puesta una mascarilla y fue auxiliado en español por un intérprete.

La presencia de Medina en el tribunal se había postergado esta semana debido a su enfermedad. La familia de Gorman estuvo presente en la audiencia virtual, mientras que un grupo de amigos estuvo en el tribunal, inclusive algunos de los que presenciaron el ataque de Medina en la playa.

El juez D’Anthony Thedford denegó la fianza del acusado de asesinar a Sheridan Gorman, en una zona cercana al campus universitario del norte de Chicago.

Según los fiscales, el inmigrante venezolano disparó y mató a Gorman mientras ella estaba en la playa con amigos, en las primeras horas de la madrugada del 19 de marzo. El acusado vestía de negro y estaba enmascarado.

El juez afirmó en la audiencia que el ataque al grupo representa la mayor amenaza para la comunidad.

«Resulta difícil imaginar una amenaza mayor que la de alguien que se oculta en un lugar aleatorio —en una playa prácticamente desierta y con el rostro cubierto por una máscara— a la espera de su presa», declaró Thedford.

Por su parte, el fiscal adjunto del estado, Mike Pekara, dijo que «no existen muchas personas más peligrosas para la comunidad en general que alguien que se oculta en la oscuridad, tiende una emboscada y asesina sin motivo alguno a una estudiante que intenta huir», al argumentar que Medina debía permanecer encarcelado.

La defensora pública, Julie Koehler, señaló que el venezolano presenta una discapacidad cognitiva y formuló una solicitud inusual al juez, para que el acusado permaneciera detenido en la cárcel por su propia seguridad.

Medina enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, tres cargos de agresión agravada y posesión ilícita de un arma de fuego.

La policía informó que los testimonios de los testigos, videos de vigilancia y pruebas forenses contribuyeron a identificar a Medina. Posteriormente, este fue detenido en un edificio de apartamentos situado en el barrio donde se asienta la universidad. EFE

jm/amv/gad