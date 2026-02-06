Venezolano acusado de vínculos con el Tren de Aragua es expulsado de Argentina

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- Un ciudadano venezolano acusado de vínculos con la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, detenido en diciembre por las fuerzas de seguridad de Argentina, fue expulsado a su país de origen, según informó este viernes el Ministerio de Seguridad Nacional argentino.

«Bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina concretó la expulsión del país de un ciudadano venezolano imputado por el delito de asociación ilícita, en el marco de una causa judicial vinculada a la organización criminal internacional conocida como ‘Tren de Aragua'», anunció el Ministerio en un comunicado.

Tras haber sido detenido el 20 de diciembre pasado en una localidad de la provincia de Corrientes (norte), que limita con Paraguay, después de constatarse su ingreso irregular al país, el hombre, cuya identidad no fue difundida, fue aislado en un penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires hasta este viernes, cuando fue llevado a un vuelo con destino a Bogotá, Colombia, y luego a Caracas.

De acuerdo al Ministerio de Seguridad, existieron intercambios formales entre autoridades de Argentina y Venezuela para concretar la deportación.

Según el comunicado, «el individuo registraba antecedentes penales en su país de origen por homicidio» y porte ilegal de arma de fuego, «y había sido previamente deportado de los Estados Unidos tras ingresar de manera ilegal desde México».

Tras consultas a Interpol, las autoridades argentinas informaron además que registraba dos causas penales, una por tenencia ilegal de arma de fuego (2012) y otra por homicidio (2013).

«Las tareas de inteligencia permitieron además establecer vínculos del imputado con la estructura criminal ‘Tren de Aragua’, organización surgida en el sistema penitenciario venezolano y con expansión operativa en distintos países de América Latina, dedicada a delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsiones y homicidios», agregó el texto.

La información no brindó mayor detalle sobre los presuntos lazos con la organización criminal.

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, incluyó en febrero de 2025 al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, al considerar que representa «una amenaza serie y multifacética para la seguridad nacional».

En ese momento el mandatario los señaló de desarrollar «conductas vinculadas con los delitos de narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, trata de personas, secuestro, extorsión, lavado de activos», entre otras actividades.

El anuncio de la detención del venezolano a comienzos del mes pasado se dio días después de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, hablara del refuerzo de las fronteras argentinas para evitar el ingreso de individuos vinculados al Gobierno de Venezuela y organizaciones criminales de ese país tras el ataque estadounidense al país caribeño y la captura de Nicolás Maduro en Caracas. EFE

