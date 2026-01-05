Venezolanos continúan celebrando en Miami con la esperanza de que Machado sea presidenta

Miami (EE.UU.), 4 ene (EFE).- La diáspora venezolana en Miami continuó las celebraciones este domingo por la captura de Nicolás Maduro con la esperanza de que la líder opositora María Corina Machado o Edmundo González Urrugia -considerado por la oposición como el ganador de los comicios de 2024- ocupen eventualmente la presidencia del país suramericano.

«Comenzaron por el más estúpido (en referencia a Maduro), pero ya empezó la transición y estamos tremendamente felices», aseguró a EFE Adán Acosta, un joven venezolano que participó en la manifestación convocada hoy en Miami por el partido de Machado, Vente Venezuela.

Cientos de compatriotas venezolanos se congregaron cerca del restaurante El Arepazo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Doral, donde vive gran parte de los venezolanos -la más grande colectividad en EE.UU.- en el área metropolitana de Miami.

Muchos de ellos aseguraron no haber dormido desde la madrugada del sábado, cuando se enteraron de los ataques estadounidenses a Venezuela, pero lo calificaron como un «insomnio feliz».

«Al principio teníamos mucho miedo, pero después de ver la imagen de Maduro que compartió el presidente Donald Trump nos quedamos más tranquilos. Desde aquel momento, mucha felicidad, pero también a la espera de ver cómo se da la transición», declaró Leidy Avilán, una de las manifestantes.

Otros se emocionan al pensar en reencontrarse con sus familias: «Si no eres venezolano no puedes entender lo que se siente. Llevo 26 años esperando este momento», expresó Elías Benasayag.

El mismo día del ataque estadounidense miles de venezolanos acudieron a Doral y celebraron en sus calles, muchos de ellos decidieron regresar hoy y seguir con las celebraciones públicas. La comunidad venezolana se equipó de banderas, gorras, montajes de Maduro entre rejas, pancartas con el rostro de María Corina Machado y hasta algunas en agradecimiento a Trump.

Entre bailes, llantos e incertidumbre, esperan todavía, a que se concreten los próximos pasos de la transición liderada por EE.UU.

Aunque la mayoría coincide en que Machado llegará al poder eventualmente, algunos consideraron que si asumiera en estos primeros momentos eso podría suponer «el caos social».

Los cubanos a la espera de un cambio

Parte de la comunidad cubana en Miami se unió hoy en apoyo a Venezuela, con la esperanza de un cambio de régimen en la isla: «Esta lucha es la misma para los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. La dictadura cubana está en su momento más débil y caerá pronto», dijo Ernesto Sardinas, un joven estudiante cubano radicado en Miami.

Horas antes, algunos de ellos se reunieron frente al restaurante Versailles, en la Pequeña Habana, el barrio más famoso de la diáspora cubana en EE.UU., reclamando libertad con vasos de café en mano.

Entre los asistentes se encontraba José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana en el exilio, quien también consideró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel caerá pronto.

Otros, como Benjamín Deyurre, de nacionalidad cubana-venezolana, temen sin embargo por una transición con la presencia de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina en Venezuela.

«Maduro era su marioneta (de Rodríguez) Así que el hecho de que ella ahora asuma el poder, no lo vemos con buenos ojos, no nos gusta». EFE

