Venezolanos en Perú piden libertad para presos políticos y el fin «de la pesadilla»

Lima, 11 ene (EFE).- Un grupo de venezolanos residentes en Perú realizó este domingo una vigilia en la embajada de su país en Lima para exigir la liberación de los presos políticos, donde pidieron esperanzados que se termine «la pesadilla» que vive su pueblo.

«Estamos tratando de apoyar a las familias venezolanas que se encuentran dentro de Venezuela, sabemos que están ahorita en mucha angustia, mucho sufrimiento y viendo qué ha pasado con sus familiares presos políticos», dijo a EFE la coordinadora de activismo de Vente Venezuela en Perú, Ilyana Villegas.

Frente a la Embajada de Venezuela, ubicada en el centro de Lima, activistas colgaron fotografías de presos políticos de su país, muchos de los cuales conocían los asistentes, con el lema «que sean todos», en referencia a sus excarcelaciones.

Poco antes de que comenzara este acto que estuvo acompañado por velas, Villegas indicó que hay cientos de presos políticos en Venezuela encarcelados solo por desear la libertad de su país y sostuvo que no se están respetando los derechos humanos de estas personas, al no poder recibir visitas en la cárcel y en muchos casos, sus familias no saben en que centro penitenciario están.

Además, aseguró que son numerosos los casos de desapariciones de presos, de torturas e incluso de muertes en prisión, como el fallecimiento de un policía detenido de 52 años este sábado.

«Debido a la circunstancia que está pasando Venezuela en este momento, toda la locura que hay con el régimen y la persecución que hay en contra de las personas que quieren libertad o que buscan la manera de expresarse, todos están con más temor de qué va a suceder», agregó la activista.

Por su parte, uno de los voceros del equipo en Perú de la líder opositora María Corina Machado, Yerson Pepper, recordó que parte del acuerdo de Estados Unidos con la presidenta encargada de transición, Delcy Rodríguez, es precisamente la liberación de los más de 800 presos políticos.

«De verdad quisiéramos que esta pesadilla ya terminara», dijo al indicar que piden la libertad plena de todos los presos políticos, pues no hay presos de una categoría u otra. «Son todos venezolanos y queremos que sean libres», añadió.

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones anunciado el jueves ha avanzado a cuentagotas.

Hasta las 15:00 hora local (19:00 GMT) de este domingo, la ONG Foro Penal contaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedaban 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado. EFE

