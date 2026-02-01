Venezolanos marchan en Lima para reclamar excarcelación de presos políticos y elecciones

Lima, 1 feb (EFE).- Miembros de la comunidad venezolana en Perú marcharon este domingo en Lima para reclamar la excarcelación de todos los presos políticos en su país, así como la convocatoria a elecciones libres y transparentes, tras la caída del mandatario Nicolás Maduro a inicios de enero pasado en una operación militar de Estados Unidos.

Los venezolanos en Lima acudieron a la convocatoria de la Caminata Cívica por Venezuela, hecha por la Unión Venezolana en Perú y otros colectivos, en la céntrica avenida Arequipa para manifestarse en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, y como un acto de solidaridad activa con los presos políticos venezolanos, que permanecen privados de su libertad «por pensar distinto y ejercer sus derechos ciudadanos».

La movilización se dirigió a la embajada de Venezuela en Lima, que permanece cerrada tras el rompimiento de relaciones con Perú a raíz del reconocimiento de las autoridades peruanas al opositor Edmundo González como el vencedor en las elecciones presidenciales del 2024.

«La presencia de los venezolanos en las calles es un mensaje claro, responsable y pacífico: no olvidamos a los nuestros, no aceptamos la injusticia como normalidad y seguimos exigiendo una Venezuela libre, democrática y sin presos políticos», añadió una nota de prensa del Comando con Venezuela-Perú.

Durante la movilización, varios de los asistentes comentaron la situación en su país, tras la intervención militar y detención de Maduro en Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico.

Uno de los manifestantes, Richard José Briceño, declaró a EFE que ahora «el chavismo queda arrodillado ante las acciones que pueda tomar el presidente (de EE.UU., Donald) Trump para garantizarnos una calidad de vida».

Briceño apuntó que para que se pueda garantizar unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, tienen que «depurar todo el sistema corrupto en el sistema electoral» de su país.

Manifestó su confianza en que la lideresa opositora y premio Nobel de la Paz «María Corina Machado arrasará con todos los votos», pues en las últimas elecciones «ellos se adueñaron y se robaron» la votación.

Sobre la amnistía general anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para delitos cometidos desde 1999, Briceño comentó que «ellos tienen que saber que tienen que ser juzgados por delitos de lesa humanidad y tiene que ser entregada la cadena de mando, (dado) que cometieron muchos delitos y atrocidades en las cárceles venezolanas».

Por su parte, Joana, una mujer venezolana que lleva 8 años viviendo en Perú, comentó a EFE que desean que la amnistía sea para todos y que la prisión El Helicoide sea destruida porque «ese centro de terror fue lo más terrible que pudo fundar esta gente destructora».

«Queremos que haya una total libertad en democracia, tengamos elecciones libres, que todos los presos políticos salgan porque este régimen lo destruyó por completo por eso estamos en la diáspora porque no pudimos soportar tanta miseria», expresó la manifestante.

En tanto, William León, que se desempeña como brigadista de emergencia de la Unión Venezolana en Perú, dijo a EFE que la cúpula que está todavía en el poder en Venezuela debería «ceder y poder dar el paso a una nueva democracia, un nuevo gobierno más participativo y donde la oportunidad para todos los venezolanos sea la misma».

Sobre la amnistía, León indicó que debe ser para todos los que realmente la necesitan.

En las últimas semanas, la cancillería peruana ha confirmado la excarcelación de al menos cuatro peruanos que permanecían detenidos en prisiones de Venezuela.EFE

