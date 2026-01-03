Venezolanos se dan «un abrazo de alegría» en Panamá tras la captura de Nicolás Maduro

Ciudad de Panamá, 3 ene (EFE).- Decenas de venezolanos se dieron «un abrazo de alegría» en Panamá por la captura este sábado de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos, una acción militar que relacionan con la «libertad» de Venezuela, según afirmó un manifestante.

En una concentración que duró varias horas en el céntrico Parque Urracá de la capital panameña, entre banderas y símbolos del país suramericano, los opositores venezolanos bailaron, gritaron y hacían partícipes de su celebración a los vehículos que pasaban junto al paseo marítimo.

Ricardo Contreras, coordinador del Comando Con Venezuela Panamá (ConVzla) dijo a EFE que más que una celebración, porque, según aclaró, «todavía hay presos políticos y personas que están dentro del régimen usurpando poderes», se dieron cita para darse «un abrazo de alegría porque se ha dado un paso, de que estamos avanzando y que esta es una transición que ya empezó».

«Aquí los venezolanos -prosiguió-, como en cualquier parte del mundo, le demostramos al mundo que queremos un cambio, que lo necesitamos, con civismo y con un llamado de paz a todos», agregó Contreras, quien también agradeció al Gobierno de Panamá por su apoyo a la «causa de Venezuela».

Añadió que la diáspora de venezolanos no le queda más que invitar a todo aquel que quiera unirse para hacer «una patria maravillosa» e «invertir en el momento que sea apropiado», pues, apuntó, «vamos a tener una patria que va a abrirles los brazos a todos como ustedes (en Panamá) han hecho con nosotros».

El Gobierno de Panamá exhortó este sábado a los poderes fácticos que «sobreviven» en Venezuela, tras la captura esta madrugada por Estados Unidos del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a que reconduzcan sus actuaciones de acuerdo con la ley hacia una «transición democrática».

«Instamos a las autoridades de facto que aún sobreviven en Venezuela a rectificar su conducta y actuar conforme al principio de legalidad y legitimidad», dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

En el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo panameño, que dirige el presidente José Raúl Mulino, consideró que «la entrega del poder debe llevarse a cabo de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo venezolano, respaldados por los resultados electorales, los cuales han sido debidamente custodiados por Panamá».

Antes del comunicado, Mulino había reiterado en un mensaje en X su «posición a favor del ensayo democrático» en Venezuela que dio un triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia y abogó por una «transición» ordenada del poder en ese país tras la captura de Maduro. EFE

