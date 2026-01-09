Venezuela agradece a Brasil que condenara la «violación de soberanía» tras ataque de EE.UU

Caracas, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes a Brasil su condena a la «violación de soberanía» por parte de Estados Unidos, después de que Donald Trump ordenara un ataque el pasado sábado en el territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, informó de que se reunió con la embajadora de Brasil en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, a quien agradeció la «firme posición» del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien rechazó el ataque de Estados Unidos donde fallecieron «más de un centenar» de personas, incluyendo civiles y militares.

Gil aseguró que durante el encuentro ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer su agenda bilateral, con el objetivo de «impulsar nuevos proyectos y áreas de cooperación», sin precisar cuáles, en este 2026.

El pasado sábado, Lula afirmó que la captura de Maduro, así como los ataques con misiles en Venezuela, «cruzan una línea inaceptable».

«Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo», destacó el líder de la mayor potencia latinoamericana en un comunicado.

Con Maduro en prisión, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada y Brasil anunció su reconocimiento. EFE

rbc/bam/rf