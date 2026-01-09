Venezuela asciende y condecora a los militares que murieron en ataque de Estados Unidos

Caracas, 8 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela ascendió y condecoró este jueves a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas, ocurridos el fin de semana pasado en el complejo castrense Fuerte Tiuna y en tres estados cercanos a la capital.

«Hemos venido a rendir un justo homenaje de hombres y mujeres nobles, cuya vida fue arrebatada en un vil ataque», dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el acto de ascenso desde el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), transmitido por el canal estatal VT.

En el acto también estuvo presente el canciller cubano, Bruno Rodríguez, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los familiares de los militares fallecidos, quienes recibieron abrazos de la presidenta encargada para expresar sus condolencias.

Rodríguez indicó que Venezuela no merecía esta «agresión vil guerrerista» por parte de una «potencia nuclear».

«Ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia», remarcó.

El martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 solados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

El domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en «acciones combativas» durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.

Por su parte, el ministro Cabello anunció el miércoles que «hasta ahora» son 100 los fallecidos por el ataque estadounidense, entre civiles y militares, y «otra cantidad parecida -dijo- de heridos». EFE

