Venezuela asegura que exportación de petróleo continúa con «normalidad» tras bloqueo de Trump

afp_tickers

5 minutos

Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen «con normalidad» tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

El gobierno del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo calificó la declaración de «irracional» y de «grotesca amenaza». La fuerza armada condenó igualmente el anuncio.

Estados Unidos desconoce las dos reelecciones del presidente Nicolás Maduro, en 2018 y 2024. La justicia estadounidense lo acusa de «narcoterrorismo» y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Trump sostuvo que el bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que a su juicio le robó a Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses no «dejarán entrar a nadie que no debería estar pasando», declaró a periodistas el miércoles.

La estatal Petróleos de Venezuela informó en tanto «que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad».

«Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas», refirió la compañía en un comunicado. «Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa», agregó el texto.

Maduro conversó con el jefe de la ONU, Antonio Guterres. «Le expuse plenamente lo que ha sido la escalada de agresiones y de amenazas», dijo el miércoles durante una cadena de radio y televisión. «Sencillamente es una pretensión guerrerista y colonialista», añadió.

Uno de los portavoces de Guterres dijo el miércoles que «está centrado en evitar una mayor escalada» y llamó «a la moderación y a la inmediata distensión de la situación».

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó igualmente a la ONU a asumir «su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre» en Venezuela.

– Sanciones –

Washington apoya la campaña de la nobel de la Paz, María Corina Machado, que denuncia un fraude en las elecciones de 2024.

Machado llegó a Oslo el 11 de diciembre, un día después de la ceremonia de entrega del Nobel que su hija recibió en su nombre. La líder opositora había pasado más de un año en la clandestinidad en Venezuela.

Pero este miércoles abandonó Oslo, según un cercano colaborador que no indicó aún su nuevo destino.

Trump impuso un embargo al crudo de Venezuela en 2019 durante su primer mandato, parte de una batería de sanciones que buscaron, sin éxito, la caída de Maduro.

Irán, aliado de Maduro junto con Rusia, China y Cuba, denunció en un comunicado el miércoles el «robo a mano armada en el mar» del petrolero.

Y el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, expresó el miércoles el rechazo de Pekín «a toda forma de acoso» contra Venezuela, en una llamada a su par venezolano Yvan Gil.

La mayoría de las exportaciones de crudo venezolano van a parar a China.

Venezuela produce 1 millón de barriles diarios (bd) y estima alcanzar 1,2 millones al final del año.

Los precios del crudo registraron un alza el miércoles por el anuncio de Trump.

– «Ni una gota de petróleo» –

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que Venezuela no caerá «en provocaciones».

«Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas», dijo acompañado del alto mando militar.

Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Maduro insiste que el objetivo es forzar un «cambio de régimen» para apropiarse de las riquezas venezolanas.

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico que dejó cuatro muertos. Desde el inicio de la campaña antinarcóticos en septiembre, el Pentágono ha realizado más de 25 ataques que han dejado al menos 99 muertos.

«Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela, ni media gota, en ninguna circunstancia», indicó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. El gobierno de Maduro lo calificó de «robo descarado» y acusó a Trinidad y Tobago de ayudar en la incautación.

Un bloqueo petrolero «cortaría un salvavidas clave para la economía», indicó la firma Capital Economics. «El impacto a mediano plazo dependerá en gran medida de cómo evolucionen las tensiones con Estados Unidos y de cuáles sean los objetivos de la administración estadounidense en Venezuela».

atm/jt/nn/mel/mbj/mvl