Venezuela avanza en apertura petrolera exigida por EEUU, que nombra jefa de misión diplomática

Venezuela se prepara para modificar su ley petrolera y abrirse completamente a empresas privadas, un viraje de su modelo estatista en pleno proceso de diálogo con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan hacia la reanudación «gradual» de sus lazos en la Venezuela pos-Maduro. El jueves, Estados Unidos designó a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, donde estudia reabrir su embajada.

Delcy Rodríguez asumió el poder luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.

Desde entonces, dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.

La agenda de Rodríguez incluye una reforma a la ley de Hidrocarburos, que se tratará en primera discusión este jueves en el Parlamento venezolano con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

El proyecto de ley al que tuvo acceso la AFP destaca que ahora «empresas privadas domiciliadas en la República» podrán operar en solitario, y deja atrás la exclusividad del Estado y la fórmula de empresas mixtas en la exploración y explotación de crudo.

– Invitación –

Donald Trump tiene en buena estima a Rodríguez e incluso invitó a la mandataria interina a una reunión en Estados Unidos, en una fecha por determinar.

Trump aseguró que gobernaba Venezuela y que controlaría la comercialización del crudo venezolano. Rodríguez reportó que el país recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta por Estados Unidos a precio de mercado.

La página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela muestra a diplomática Laura Dogu como jefa de misión, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo anonimato.

Era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Operará desde Bogotá mientras Washington sopesa condiciones para basarse en la capital. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

– «Represalia» –

En cuanto a los presos políticos, la ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 143 excarcelaciones desde el 8 de enero, día en que el gobierno anunció un «número importante» de liberaciones. Permanecen en prisión 777 detenidos.

En la madrugada del jueves, salió de la cárcel el yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Rafael Tudares está casado con una de las hijas de González Urrutia, candidato en las presidenciales del 28 de julio de 2024 en lugar de la líder opositora y premio nobel de la Paz María Corina Machado, inhabilitada para participar en los comicios.

Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades. González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude. Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela. Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El exrival de Maduro calificó el fallo de «represalia».

González Urrutia dijo en X que la excarcelación de su yerno «refuerza» sus pedidos por «la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición».

El proceso avanza a cuentagotas. Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

También Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por «terrorismo», «traición» e «incitación al odio».

– «Sin temor alguno» –

Rodríguez está en teoría encargada del gobierno hasta el regreso de Maduro, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

La Constitución estipula que gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.

La nueva presidenta, sin embargo, ha tomado rienda total del gobierno. El miércoles reestructuró los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy, muy listos», en referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita de la presidenta en una fecha aún por definir.

«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo el miércoles Rodríguez sin mencionar la invitación.

La mandataria sigue bajo sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

