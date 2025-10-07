Venezuela busca a responsables de planear «ataque terrorista» en Embajada de EE.UU.
Caracas, 6 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que su Gobierno busca en territorio venezolano a los presuntos responsables de planificar un supuesto «ataque terrorista» en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y dijo que el Gobierno de Donald Trump ya «tiene la información».
«Estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar», indicó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE
