Venezuela confirma acuerdo con Italia para elevar el rango de sus misiones diplomáticas

Caracas, 12 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela confirmó este lunes que acordó con Italia elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Caracas ha sido un encargado de negocios, y dijo que en los «próximos días» se realizarán «anuncios y contactos correspondientes», sin dar más detalles.

El canciller venezolano, Yván Gil, informó en Telegram que sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, en la que expuso el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del pasado 3 de enero, que terminó con «centenares de fallecidos» y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Conversamos igualmente sobre el estado de las relaciones diplomáticas entre Italia y Venezuela y concordamos en trabajar en una agenda de trabajo bilateral. En ese marco, hemos acordado elevar el nivel de nuestras misiones diplomáticas al rango de embajadores», indicó Gil.

Este lunes, Tajani dijo que el Gobierno de Italia elevará el nivel de sus relaciones con Venezuela y nombrará a un embajador tras producirse la liberación de dos italianos que estuvieron encarcelados en el país sudamericano.

En declaraciones a los periodistas en Roma, Tajani habló de un «cambio de rumbo» en las relaciones con Venezuela, que implican, de acuerdo con la primera ministra, Giorgia Meloni, elevar el rango de la representación diplomática.

Meloni celebró la liberación del cooperante Alberto Trentini y del empresario Mario Burlò, quienes permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024, una noticia que «llena de alegría» al Gobierno italiano, dijo en un videomensaje.

Aunque todos los detenidos con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, en las cárceles del país suramericano aún permanecen 42 italovenezolanos, de los cuales 24 son considerados presos políticos, según el ministro Tajani, quien aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando para lograr nuevas excarcelaciones.

En enero de 2025, el Gobierno de Venezuela ordenó a Países Bajos, Francia e Italia «limitar a tres» el número de diplomáticos acreditados en cada una de las embajadas en un plazo de 48 horas, en respuesta -dijo entonces- a la «conducta hostil» y el supuesto apoyo a «grupos extremistas». EFE

