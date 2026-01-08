Venezuela considera venta de crudo a EEUU una transacción entre Gobiernos «independientes»

Caracas, 8 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que la venta de petróleo a Estados Unidos, anunciada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), es una transacción entre «Gobiernos legítimos e independientes».

«Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes», dijo Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, que fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

