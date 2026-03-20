Venezuela crea mesas de trabajo para debatir sobre protección al ejercicio del periodismo

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Caracas, 20 mar (EFE).- Representantes del Programa para la Convivencia y la Paz, así como periodistas y gremiales de la prensa crearon este viernes mesas de trabajo para debatir sobre las garantías y la protección del periodismo en Venezuela, un ejercicio marcado por la «censura y autocensura», «judicializaciones» y bloqueos de medios.

Así lo afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, Marco Ruiz, quien declaró que la primera mesa se encargará de revisar aspectos relacionados con derechos humanos y protección, así como la revisión de leyes y normas relacionadas con el ejercicio del periodismo, entre otras.

La segunda, prosiguió, tocará temas como el acceso a las fuentes informativas, condiciones para las coberturas periodísticas, la «censura y autocensura», restricciones en el entorno digital, seguridad social y dignificación laboral.

La última mesa se enfocará en el manejo responsable de la información, de las nuevas formas de comunicar, sostenibilidad de los medios de comunicación, inteligencia artificial y la ética del comunicador.

Estas tres mesas se instalarán la semana siguiente a Semana Santa, apuntó el secretario general del SNTP.

Ruiz lamentó que estas propuestas se planteen luego de que el periodismo y los periodistas en Venezuela «hayan tenido que sufrir la censura, la persecución, la judicialización, el encarcelamiento» y en medio de una «precarización terrible» de la profesión, con bajos sueldos, medios de comunicación que cierran y plazas de trabajo «cada vez más escasas».

Sin embargo, valoró la disposición del programa para atender las solicitudes que se han presentado en las mesas, aunque subrayó que no hace falta llegar a acuerdos para «atender casos como otorgar libertad plena a periodistas y trabajadores de la prensa que siguen sometidos a medidas cautelares».

En la misma línea, la presidenta encargada del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, consideró que hay temas incluidos en las mesas que pueden ser resueltos solo con «voluntad política».

En este sentido mencionó el bloqueo de portales en Internet y aseguró que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) tiene el listado de los medios con esta restricción.

Por su parte, Indira Urbaneja, integrante del Programa para la Convivencia y la Paz -instalado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para buscar la paz política en «todas sus dimensiones»-, detalló que este viernes se realizó una reunión con periodistas, dueños de medios y comunicadores de todas las tendencias políticas y tras esto se crearon las mesas de trabajo.

«Nos hemos planteado instalar estas mesas y en 15 días después de su instalación ya tener un documento preliminar con todas las intervenciones», declaró Urbaneja al término de la reunión.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con 7,02 puntos de un total de 100 posibles. EFE

rbc/eav

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