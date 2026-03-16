Venezuela critica al alto comisionado de DDHH de la ONU y dice que tiene «sesgo inmoral»

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Caracas, 16 mar (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, criticó este lunes al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y lo acusó de tener un «sesgo inmoral» y actuar como una «caja de resonancia de falsedades», después de que el funcionario dijera que no ha recibido una lista oficial de los presos políticos liberados ni permisos para visitas.

«El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insiste en una narrativa parcializada hacia nuestro país, repitiendo acusaciones infundadas y omitiendo deliberadamente el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos del pueblo venezolano», dijo Gil en un mensaje difundido su canal de Telegram, que acompañó con una foto de Türk. EFE

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