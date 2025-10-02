The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela dice que activaría una «movilización nacional» si llega a ser agredida por EEUU

Caracas, 2 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que la nación suramericana activaría una «movilización nacional» si llegara a ser «agredida» por Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión», dijo Padrino López en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

