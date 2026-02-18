Venezuela dice que Guyana intenta desvirtuar sus obligaciones sobre disputa territorial

Caracas, 18 feb (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este miércoles que Guyana continúa con su «desesperado e irresponsable» intento de desvirtuar sus obligaciones sobre la controversia territorial del Esequibo y reiteró que no reconocerá la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«La única solución posible para la controversia territorial, en el marco del derecho internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra (de 1966)», señaló el Ejecutivo chavista en un comunicado publicado en Telegram.

A su juicio, Guyana deberá sentarse «tarde o temprano» en la mesa de negociación para alcanzar el «arreglo práctico y mutuamente aceptable» que dicta el Acuerdo de Ginebra.

El Gobierno venezolano indicó que la «acción unilateral» del país vecino ante la CIJ es una abierta violación a este instrumento internacional, cuyas «obligaciones son incompatibles y excluyentes respecto de una resolución judicial».

Este miércoles, Guyana aseguró que continuará «defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios legítimos y pacíficos» y que confía en la CIJ para resolver la disputa con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana exhortó en un comunicado a Venezuela a renovar su compromiso con el derecho internacional, respetar el proceso judicial en curso ante la CIJ y «abstenerse de realizar acciones o declaraciones que puedan socavar la paz y la estabilidad en la región».

La declaración de Guyana sobre la disputa por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros que administra Georgetown y reclama Caracas, se da con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Las diferencias por los límites fronterizos del Esequibo, rico en yacimientos petroleros y recursos naturales, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, algo rechazado entonces por el país caribeño.

En 1962, Venezuela declaró nulo el laudo arbitral firmado en París y, posteriormente, en 1966 suscribió con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que establecía la búsqueda de vías negociadas para resolver la controversia territorial, aunque no se materializó una solución definitiva.

El Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vinculante depositado en las Naciones Unidas y basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

La disputa territorial se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó el año pasado al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región. EFE

