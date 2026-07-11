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Venezuela dice que hay 315 cuerpos sin reconocer y justifica no dar cifra de desaparecidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 11 jul (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer «en especulaciones».

«Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (…) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas», dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas. EFE

ime/rcf

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