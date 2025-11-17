Venezuela dice que venció «la dignidad de Ecuador» con la derrota de Noboa en referéndum

Caracas, 16 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela celebró la derrota del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referéndum de este domingo que él mismo impulsó, lo que el chavismo considera como una «gran victoria de la dignidad» del país andino.

«Desde la tierra de Simón Bolívar, enviamos un abrazo profundo y felicitamos al pueblo ecuatoriano, heredero de la gran patriota y revolucionaria Manuelita Sáenz y del general Eloy Alfaro», escribió el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

El canciller dijo que el pueblo ecuatoriano «se levantó mayoritariamente para decir ‘no’ a las políticas entreguistas impulsadas por un gobierno corrupto y vinculado al narcotráfico, obteniendo una victoria política histórica».

«El Ecuador ha dado una demostración de grandeza, asumiendo el camino hacia la reconquista de las victorias populares y una nueva etapa de lucha frente a quienes han querido destruirlo con corrupción, violencia y sometimiento», agregó Gil.

Las cuatro preguntas del referendo fueron ampliamente rechazadas por la población, entre ellas las propuestas para convocar una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución y permitir la instalación de bases militares extranjeras.

En el referéndum también se planteaba reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y quitar la financiación pública a los partidos políticos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que en las cuatro preguntas el ‘No’ tiene una tendencia marcada, pese a que el escrutinio no está completado.

Noboa aceptó la derrota y aseguró que su compromiso con el país «se fortalece». EFE

