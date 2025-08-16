The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela e Irán revisan los proyectos bilaterales en salud y biotecnología

Caracas, 16 ago (EFE).- La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, sostuvo un encuentro con el embajador de Irán en el país suramericano, Ali Chegeni, con el objetivo de revisar los proyectos bilaterales en salud, biotecnología y nanotecnología, informó este sábado la cartera de Estado.

En una nota de prensa, Jiménez dijo que la agenda de la reunión incluyó la revisión de «los diferentes proyectos de innovación tecnológica orientados a salud, biotecnología y nanotecnología», sin ofrecer mayores detalles.

Asimismo, celebró los resultados en materia de formación científica a «más de 50 investigadores venezolanos».

La ministra señaló que el encuentro también permitió revisar el «diseño y fabricación de equipos tecnológicos en conjunto y nuevas líneas de investigación que potencian la construcción de bienestar común desde la ciencia».

En julio pasado, autoridades de Venezuela e Irán recibieron en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas) materiales de producción para una fábrica de cables de fibra óptica que se instalará en el país caribeño con apoyo de Teherán, según informó entonces el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según VTV, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que ‘Venefibra’ será el nombre de la empresa que funcionará como parte de una alianza entre la entidad regional, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la empresa iraní Centro de Datos Modernos (MDC, en inglés).

El pasado septiembre, Venezuela e Irán suscribieron un acuerdo para la instalación de una fábrica de fibra óptica en el país, con la intención de fortalecer el sector de las telecomunicaciones.EFE

sc/gad

