Venezuela exige vacunación para viajes a cuatro regiones por brote de fiebre amarilla

2 minutos

Caracas, 2 mar (EFE).- Venezuela exigirá a las personas que viajen a los estados Barinas, Aragua, Lara y Portuguesa la vacuna contra la fiebre amarilla con, al menos, diez días de antelación debido al brote de esta enfermedad, informó el Gobierno.

Según una nota oficial, el requisito se aplicará a quienes «planeen visitar durante la próxima Semana Santa» esas cuatro regiones occidentales, quienes también deberán usar «ropa de manga larga y repelente en zonas boscosas para prevenir picaduras».

El Ministerio de Comunicación indicó que se ha activado «un protocolo especial de vigilancia epidemiológica» y que la población de estos estados debe «acudir masivamente a los centros de inmunización para frenar la propagación del virus».

«Lo ideal es que las personas se protejan con esta vacuna que se coloca una vez en la vida», dijo la viceministra para Redes de Salud Colectiva, Magda Magris -citada en la nota-, quien pidió «responsabilidad ciudadana antes de iniciar cualquier traslado turístico».

Venezuela enfrenta una «alerta sanitaria» al confirmarse un total de 36 casos de fiebre amarilla desde junio del año pasado, según informó el viernes la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria.

Además, señaló que se priorizan 22 parroquias de Aragua, Lara y Portuguesa, así como Barinas, donde «ha habido el mayor número de casos», mientras que en Caracas, aclaró, «no existe virus de fiebre amarilla».

El mismo viernes, la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, aseguró que el Gobierno está adquiriendo nuevas dosis de vacunas para atender el brote de fiebre amarilla en el país registrado tras el resurgimiento de la enfermedad en América Latina desde finales de 2024.

El reforzamiento de la campaña de vacunación se produce tras la reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país suramericano, Armando De Negri Filho.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra la fiebre amarilla, polio, de pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal. EFE

