Venezuela expresa a Xi Jinping su «irrestricto respaldo» al principio de ‘una sola China’

3 minutos

Caracas, 25 oct (EFE).- Venezuela expresó este sábado al presidente chino, Xi Jinping, su «irrestricto respaldo» al principio de ‘una sola China’ y a la que señaló como «justa y legítima causa de la reunificación nacional», en un comunicado con motivo del 80 aniversario de la llamada «retrocesión» de Taiwán, como se conoce a la devolución de la isla al entonces Gobierno chino tras la derrota japonesa en 1945.

En el texto, compartido por el canciller, Yván Gil, en redes sociales, el Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo rendir «homenaje a los más de 35 millones de mártires chinos que, con heroísmo y dignidad, enfrentaron la barbarie imperial japonesa y defendieron la unidad nacional».

«Ese sacrificio permanece como ejemplo universal de lucha por la soberanía y el derecho histórico de los pueblos a su integridad territorial», afirmó el Gobierno chavista.

Caracas también respaldó «la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar basado en el respeto y la paz».

Además, expresó su voluntad de «seguir fortaleciendo» la ‘Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo’ -acuerdo firmado por ambos países en 2023- en favor del «desarrollo compartido, la cooperación solidaria y el bienestar» de sus pueblos.

China conmemoró este sábado el «Día de la Retrocesión de Taiwán» en medio de fuertes críticas de Taipéi, que considera la festividad un «menosprecio» a su soberanía.

La Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino) aprobó el viernes la designación del 25 de octubre como fecha oficial para celebrar esta efeméride, que Pekín presenta como un símbolo de la «reunificación nacional» y que coincide con el 80 aniversario de aquel acontecimiento.

En Taipéi, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán (MAC) -el organismo encargado de las relaciones con China- calificó la celebración como un intento de «fabricar la afirmación de que Taiwán pertenece a la República Popular China».

El MAC recalcó que el pueblo taiwanés «nunca aceptará» esa postura y criticó a Pekín por tratar de amplificar una «narrativa histórica falsa y un marco político unilateral» en torno al principio de ‘una sola China’.

El 25 de octubre de 1945, tras la rendición de Japón -que había colonizado Taiwán en 1895-, la República de China asumió la administración de la isla en virtud de la rendición japonesa.

Desde entonces, el Gobierno de la República de China (nombre oficial de la isla) ha mantenido el control de Taiwán, incluso después de su retirada al territorio insular en 1949, tras perder la guerra civil frente al Partido Comunista chino.

La República Popular China, proclamada el 1 de octubre de 1949, sostiene que es la sucesora legítima de la República de China y, por lo tanto, reclama la soberanía sobre Taiwán.EFE

