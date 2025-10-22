Venezuela expresa su compromiso con el retorno de migrantes pese a «conflictos» con EE.UU.

Caracas, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este miércoles su compromiso con el retorno de migrantes desde Estados Unidos a pesar de los que señaló como «conflictos geopolíticos» con el Gobierno de Donald Trump, al que Caracas acusa de amenazar al país suramericano con su despliegue militar en el mar Caribe.

En una nota, el Ministerio de Interior y Justicia aseguró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «seguirá dando continuidad a esta misión» de recibir a repatriados o facilitar su regreso, lo que, dijo, demuestra que «la agenda social no se detiene ante conflictos geopolíticos con el Gobierno de los EE.UU.».

«El Gobierno bolivariano continuará la búsqueda de todos los mecanismos necesarios, a través de la diplomacia de paz, para garantizar el retorno de los venezolanos y el reencuentro familiar. Esta labor es un símbolo de la lucha por la soberanía nacional», afirmó la institución.

Este mismo miércoles, el Gobierno informó del retorno de 208 migrantes en un vuelo de deportación desde la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, entre ellos una niña que, según el chavismo, fue «separada» de su madre cuando esta fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

En el avión, operado por la estadounidense Eastern Airlines, iban a bordo 159 hombres, 35 mujeres, tres adolescentes y diez niños, además de la «niña venezolana de siete años que fue cruelmente separada y retenida por el Gobierno de los Estados Unidos», indicó el Ministerio de Interior en una publicación en Instagram.

El pasado enero, Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación, que se ha mantenido pese a las crecientes tensiones entre ambos Gobiernos a raíz de la presencia militar estadounidense cerca de las aguas venezolanas.EFE

