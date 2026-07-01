Venezuela ha recibido más 700.000 toneladas de ayuda humanitaria, según el Gobierno

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Caracas, 1 jul (EFE).- Venezuela ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria desde hace una semana, cuando ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte del país, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«Hasta este momento han llegado 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional a Venezuela y la presidenta (encargada Delcy) Rodríguez ha agradecido a cada uno de los jefes de Estado, de los jefes de Gobierno», indicó Rodríguez, sin detallar los recursos recibidos durante el balance diario sobre daños que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Gobierno de Venezuela, además, ha habilitado una página web para recibir donaciones internacionales tras el doble terremoto que devastó a casi toda una ciudad y que ha afectado a otros seis estados del norte del país caribeño, dejando al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

Las autoridades dijeron el pasado jueves que había 157 desaparecidos, pero desde entonces no ha vuelto a actualizar la cifra.

El canal estatal explicó que la página web habilitada para las ayudas, en la que figuran datos bancarios de una cuenta de la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- servirá para recibir donaciones monetarias y de insumos.

Los donativos serán procesados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Si un interesado desea enviar un avión con ayuda humanitaria al territorio venezolano, mediante el mismo portal se solicita el permiso de vuelo, en el cual se declara la aeronave, la ruta, los tripulantes y el tipo de donaciones transportadas», añadió VTV, al señalar que este permiso solo se otorgará para vuelos con donaciones.

Después de que el vuelo sea autorizado y aterrice en Venezuela, serán los funcionarios de la Cancillería los encargados de toda la logística para la entrega de los donativos.

Hasta el momento, el Gobierno ha atendido a más 81.000 familias afectadas por los terremotos, según sus datos. EFE

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