Venezuela invita a Barbados a invertir en campos petroleros

afp_tickers

2 minutos

Venezuela invitó el lunes a Barbados a invertir en campos petroleros del país durante una visita oficial de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos.

La mandataria interina impulsó reformas en la ley de hidrocarburos y de minería para atraer a inversores privados y extranjeros, semanas después de la captura del depuesto Nicolás Maduro el 3 de enero durante una incursión militar estadounidenses.

En su segundo viaje internacional desde que asumió el cargo, Rodríguez invitó a Barbados a «invertir en campos tanto de petróleo y gas en Venezuela».

«Que (Barbados) se sume al esfuerzo y a la iniciativa de incrementar producción de hidrocarburos en Venezuela», dijo la mandataria venezolana al ofrecer un balance del encuentro junto a la primera ministra barbadense, Mia Mottley.

Mottley, por su parte, dijo que desde hace algún tiempo ambos países han hablado de la posibilidad de profundizar la cooperación bilateral.

«En nuestro propio caso, tenemos la Compañía Nacional de Energía de Barbados que, aunque es pequeña, está en condiciones de trabajar con otros para invertir mejor de forma conjunta en los campos que se nos están ofreciendo», indicó.

Mottley ve en estos acuerdos energéticos con Venezuela una oportunidad para hacerse «más resilientes» y garantizar «un acceso asequible a los productos energéticos».

«Permítanme informar, para nuestro propio beneficio, que siempre que ha habido una crisis internacional del petróleo, los países del Caribe solo sobreviven si hay asistencia del exterior», subrayó.

Rodríguez llegó la noche del domingo al aeropuerto internacional Grantley Adams en Barbados, un pequeño país de habla inglesa ubicado en el sureste del mar Caribe.

Autoridades de la isla, que hace parte de la Commonwealth, la recibieron con honores.

Barbados, con poco menos de 300.000 habitantes, es famosa por sus idílicas playas y ser puerto de cruceros.

Rodríguez viajó anteriormente a Granada, el pasado 9 de abril.

Los dos viajes internacionales de la presidenta encargada ocurren después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra el pasado 1 de abril.

El presidente estadounidense Donald Trump afirma estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo luego de la caída de Maduro.

mbj/pgf/mvl