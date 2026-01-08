Venezuela libera a presos por razones políticas tras captura de Maduro

afp_tickers

5 minutos

Venezuela liberó este jueves a un «número importante» de detenidos por razones políticas, anunció el jefe del Parlamento, en una nueva importante concesión del gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro.

Se trata de las primeras excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras los ataques militares de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron llevados a Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por narcotráfico y otros cargos.

«Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras», dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina.

«Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», señaló a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

La oenegé Foro Penal, que contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares, celebró el jueves la «buena noticia».

– «Alivio» tras llamada de Petro a Trump –

La presidencia de Colombia informó que Delcy Rodríguez visitará Bogotá en una fecha aún a definir para reunirse con el mandatario Gustavo Petro, que desea «contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela».

Petro mantuvo una charla telefónica el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump, que había amenazado días antes con atacar Colombia.

Ambos acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, informó el jueves el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de «alivio» y «tranquilidad» después de la llamada, «pero no hay un ambiente (…) de triunfalismos», dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo a la AFP.

– EEUU en control de las ventas de petróleo –

Trump declara abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino venezolano, y éste aceptó negociar con Washington las ventas de petróleo del país.

Trump sostuvo que Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo, en una entrevista publicada el jueves por el New York Times en la que celebró la «muy buena sintonía» con el gobierno interino en Caracas.

«Solo el tiempo lo dirá», declaró el presidente estadounidense cuando ese medio le preguntó por cuánto tiempo pretende Estados Unidos mantener el control de Venezuela.

Y cuando se le pidió precisar si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: «Diría que mucho más».

La operación estadounidense, que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, dejó 100 muertos e hirió a Maduro y su esposa, aseguró el miércoles el poderoso ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

El Senado estadounidense dio el jueves un paso importante para la aprobación de una resolución que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso.

La votación final, prevista para la próxima semana, se considera ahora poco más que una formalidad. Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico, ya que la resolución enfrenta una cuesta pronunciada en la Cámara de Representantes.

La relación entre Venezuela y Estados Unidos tiene «una mancha» tras el ataque y la captura de Maduro, declaró el miércoles Rodríguez, que sin embargo aceptó negociar con Washington la venta de petróleo.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) «cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países», indicó un comunicado de la empresa.

La industria petrolera venezolana está sometida a sanciones de Estados Unidos desde 2019, durante la primera administración de Trump. Actualmente, Chevron es la única multinacional que opera en el país, debido a un permiso especial.

Además Trump aseguró que Venezuela solo comprará productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que ingrese de esas ventas.

Trump había anunciado el martes que el gobierno de Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta bajo control de Washington.

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados. Su producción actual es de cerca de un millón de barriles diarios.

Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes en la Casa Blanca para analizar «la inmensa oportunidad que tienen ante sí» en Venezuela, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«No estamos robando el petróleo de nadie», aseguró el secretario de Energía, Chris Wright.

China es hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano, que llegaba a sus puertos a precio de descuento a causa de las sanciones estadounidenses y de la dificultad de transportarlo.

El interinato de Rodríguez tiene una duración máxima de 180 días, tras lo cual el gobierno tendría que llamar a elecciones.

bur-lbc/mar