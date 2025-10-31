Venezuela pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por «solicitar invasión»

Caracas, 31 oct (EFE).- El Ministerio de Interior de Venezuela pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se retire la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por «solicitar la invasión» al país suramericano y comunicó que se procederá a «tomar las medidas administrativas» para la «eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano».

La cartera de Estado explicó en un comunicado que hizo esta solicitud por el «llamado público» que hizo Goicochea -quien tiene ciudadanía española y dice estar fuera de su país- a «solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela», en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe que Caracas considera un intento de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, según la nota del Ministerio de Interior, el opositor llamó a «perseguir y exterminar (a) funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», así como -prosiguió- al «asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular».

El pasado jueves, Goicoechea publicó en su cuenta de X que si iría a Venezuela lo encarcelarían y aseguró que no le otorgan documentos venezolanos «desde hace años».

«¿Qué me van a quitar? ¿Mi sentimiento? ¿Haber nacido en Venezuela? No tienen poder para eso, eres un payaso triste y pronto payaso, triste y preso», escribió en X en un mensaje dirigido al político Luis Ratti, quien escribió en la misma red social que Goicoechea ingresaría «formalmente» a una lista para no tener «ninguna relación legal» como venezolano.

Esta es la segunda solicitud de retiro de nacionalidad que hace Venezuela, luego de que Maduro presentara el pasado viernes un recurso ante el TSJ contra el opositor Leopoldo López, al acusarlo de pedir una «invasión militar», además de hacer «promoción permanente del bloqueo económico» y un «llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros».

Esta información la dio a conocer la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, el pasado sábado, cuando también anunció que se procedería «de inmediato» a la anulación del pasaporte de López, exiliado en Madrid desde 2020.

La solicitud de Maduro se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la «presión» de EE.UU.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

El miércoles, el presidente de Venezuela informó que solicitó al TSJ una «consideración constitucional» para quitar la nacionalidad a todo «vendepatria» que «se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir» al país, de lo que acusó a López.EFE

