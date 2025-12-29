Venezuela rechaza «peligroso» anuncio de EE.UU. de realizar venta masiva de armas a Taiwán

2 minutos

Caracas, 29 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes el que calificó como «peligroso» anuncio de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, al considerarlo una «grave injerencia» en los asuntos internos de China.

«Esta acción unilateral constituye una grave injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y una violación flagrante de los compromisos asumidos por Washington», indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo chavista señaló que esta acción atenta directamente contra la soberanía y la integridad territorial de China, socava la estabilidad estratégica y «representa una descarada amenaza que pone en riesgo la paz y la seguridad en la región Asia-Pacífico».

«Venezuela reitera su inquebrantable adhesión al principio de ‘una sola China’, reconociendo que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino», añadió.

El Gobierno venezolano expresó su solidaridad y apoyo fraternal al pueblo y el Ejecutivo chino y dijo confiar en que lograrán sortear «este nuevo ataque orquestado desde Washington».

«Más temprano que tarde, Taiwán se reunificará con la República Popular China, a pesar de las acciones irresponsables de terceros», apuntó.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi Jinping tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la «cuestión taiwanesa» como la «línea roja» en las relaciones entre las dos potencias.

Este lunes, China lanzó unas nuevas maniobras militares alrededor de Taiwán, desplegando tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, con el fin de «disuadir» a las «fuerzas externas» que busquen «interferir» en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón. EFE

