Venezuela recibe 850.000 dosis de vacuna contra la polio procedentes de Corea del Sur

1 minuto

Caracas, 19 nov (EFE).- Venezuela recibió un total de 850.000 dosis de vacunas contra la polio procedentes de Corea del Sur, que se incorporarán al Programa Nacional de Inmunización para la atención de los recién nacidos en el país en 2026, informó este miércoles el Ministerio de Salud del país sudamericano.

El cargamento llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, la noche del martes, precisó el ministerio en una publicación en Instagram.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, explicó que esta es la tercera dotación de vacunas recibidas en el año.

«Esta cooperación es fruto del trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la OPS (Organización PEnamericana de la Salud), bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro, quien ha priorizado la salud pública como eje fundamental de su gestión», añadió.

El domingo, Venezuela recibió 1.285.000 dosis de distintos tipos de vacunas procedentes de la India en dos cargamentos, según informó Jiménez.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que «en los últimos 10 años el PAI (Programa Ampliado de Inmunización) no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal». EFE

