Venezuela recibe a 167 migrantes, entre ellos ocho niños, procedentes de Estados Unidos

Caracas, 10 oct (EFE).- Venezuela recibió este viernes a 167 connacionales, entre ellos ocho niños, procedentes de Estados Unidos, en un vuelo de repatriación que forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

«Entre los pasajeros que llegaron a este vuelo se encontraban 37 mujeres, 122 hombres, 4 niñas y 4 niños, quienes habían estado enfrentando situaciones de persecución y vulnerabilidad en la nación americana», indicó la cartera de Estado en una publicación en Instagram.

El grupo de migrantes llegó en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales de la institución.

El ministerio dijo que en el vuelo venía una niña de cuatro años que, aseguró, fue «separada injustamente de su padre y secuestrada por el Gobierno de los Estados Unidos de América».

«Se espera que en las próximas semanas se realicen más vuelos de repatriación, continuando con el esfuerzo de ayudar a aquellos venezolanos que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero», añadió la información oficial.

El jueves, el Ministerio de Interior y Justicia informó que Venezuela ha repatriado a más de 14.000 personas, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.EFE

