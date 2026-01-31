Venezuela recibe a jefa diplomática de EEUU en relanzamiento de relación pos-Maduro

Las autoridades venezolanas recibieron el sábado a la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, que llegó al país en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones rotas por Nicolás Maduro en 2019.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones cercanas.

La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.

«Mi equipo y yo estamos listos para trabajar», escribió la diplomática en español en la cuenta X de la embajada en Caracas. Acompaña el texto dos fotos en el aeropuerto. No está claro cuánto tiempo permanecerá en el país o la agenda que cumplirá.

Poco después, el canciller venezolano, Yván Gil, informó en Telegram que se reunió con Dugu como parte de una agenda «orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral».

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que desconociera su primera reelección el año antes y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó.

Fue durante el primer mandato de Trump, que buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.

– «Formidable» –

Washington tampoco reconoció el resultado de la segunda reelección de Maduro en 2024, que la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció como un «robo».

Joe Biden era entonces presidente. Trump volvió a la Casa Blanca en 2025 y emprendió una cruzada contra el gobernante izquierdista, que comenzó con un despliegue naval enorme en el Caribe y culminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida.

Rodríguez cambió el discurso «antiimperialista» de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington: no quiere el mismo destino, como le advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.

La nueva relación en general ha sido buena. Rodríguez habla seguido con Rubio y Trump, que la ha calificado de «formidable».

La presidenta impulsó una reforma petrolera que abre la industria a la inversión privada, con el objetivo de atraer capital estadounidense, y avanza con Trump para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos igualmente en 2019.

Rubio dijo el miércoles que esperaba restablecer pronto la relación con Caracas.

Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua, aliado de Maduro. También fue subjefa de misión en México.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada.

– «Noticia fabulosa» –

Rodríguez anunció el viernes una amnistía general que abarca los 27 años del chavismo en el poder.

«Pido en nombre de los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio», dijo en un discurso ante la corte suprema.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos en el Helicoide, sede de los servicios de inteligencia que ha sido denunciada como centro de torturas por la oposición y activistas de derechos humanos.

Rodríguez ordenó convertirlo en un «centro social, deportivo, cultural y comercial».

«Esa gran noticia nos cayo del cielo», dijo a la AFP Daniela Camacho, esposa de un preso en la cárcel del Rodeo I en las afueras de Caracas. «Esperamos que realmente se cumpla en las próximas horas».

La presidenta interina pidió también un «nuevo sistema de justicia» para Venezuela, señalado de corrupto y servil al chavismo.

