Venezuela recibe primer avión con migrantes deportados por EEUU desde la captura de Maduro

2 minutos

(Actualiza con nueva información oficial sobre el número de repatriados)

Caracas, 16 ene (EFE).- Venezuela recibió este viernes un avión con 199 migrantes deportados por Estados Unidos, el primero del año y desde la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

La aeronave de la estadounidense Eastern Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con 199 venezolanos -18 mujeres y 181 hombres-, según el Gobierno chavista.

El avión salió de Phoenix, capital de Arizona, EE.UU., y se trata de la llegada número 99 de repatriados, la gran mayoría desde el país norteamericano, desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio.

El año pasado, el convenio se mantuvo incluso en medio de las tensiones políticas acrecentadas a partir del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe en agosto y se reanudó este viernes, cuando se cumplen casi dos semanas de la operación ordenada por el presidente Donald Trump en suelo venezolano para capturar a Maduro.

El último vuelo fue el 10 de diciembre, cuando retornaron 218 migrantes a Venezuela en un avión procedente de EE.UU.

La nación petrolera vive momentos de incertidumbre luego de la captura de Maduro y Flores, detenidos en Nueva York.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lejos de intensificar el discurso antiimperialista del chavismo, ha mostrado su disposición a trabajar en una «agenda de cooperación» con EE.UU., con cuyo presidente, Donald Trump, conversó este miércoles por teléfono sobre una «agenda de trabajo bilateral» y «asuntos pendientes» entre ambos países, que evalúan el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

En todo caso, el Gobierno chavista insiste en que estos acercamientos con la Casa Blanca tienen como objetivo «defender la paz de Venezuela» y velar por «la seguridad y tranquilidad» de Maduro y Flores.EFE

csm/lb/lnm

(foto)(vídeo)