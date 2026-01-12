Venezuela retoma las actividades escolares una semana después del ataque militar de EE.UU.

Caracas, 12 ene (EFE).- El sistema educativo público de Venezuela reinició las clases este lunes, una semana después del ataque militar de EE.UU., según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al encabezar la reapertura programada del año escolar tras la pausa vacacional por las festividades de diciembre.

«(Estamos) iniciando este segundo momento de clases para culminar el año escolar con muy buenas noticias», afirmó la dirigente chavista desde una escuela en Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas bombardeadas durante el ataque estadounidense, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el evento, la presidenta encargada afirmó que el Gobierno prioriza las áreas sociales, y que a ellas «van las divisas» y los ingresos del petróleo, pese a que Venezuela, dijo, es un «país bloqueado».

«¿Para qué deben ser los recursos derivados de nuestros recursos petroleros, energéticos? Para nuestros niños y nuestras niñas, para garantizar su futuro, para garantizar su alimentación, pero sobre todo para garantizar una educación de calidad», afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dijo en el mismo evento que la escolaridad ha aumentado «exponencialmente» y que se encuentra actualmente por encima del 97 %.

«El 3 % que nos queda normalmente está asociado a familias que tienen dificultades mayores, en cuanto a pobreza extrema, adicciones o enfermedades catastróficas, entonces en función de eso estamos generando un plan», señaló.

Asimismo, el también vicepresidente social y territorial, indicó que diariamente en las escuelas públicas se atienden «cerca de dos millones» de niños y adolescentes con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, añadió, ha crecido en un 36 %.

Según explicó, este programa de alimentación ha sido «determinante en el crecimiento de la matrícula» escolar, y agregó que también trabajan para aumentar la asistencia de los alumnos.

Venezuela declaró el pasado 3 de enero un inédito estado de conmoción exterior, el mismo día del ataque de Estados Unidos contra el país suramericano que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Dos días después, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pese a que el estado de excepción sigue vigente, el pasado jueves el ministro Rodríguez anunció la reactivación de las actividades escolares a partir de este lunes.

El domingo, el Gobierno ordenó la «inmediata activación y el fortalecimiento de los patrullajes» policiales cerca de los centros educativos por el reinicio de clases. EFE

