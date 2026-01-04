Venezuela se cuela en el inicio de la campaña electoral de las presidenciales en Portugal

Lisboa, 4 ene (EFE).- La operación relámpago con la que Estados Unidos detuvo este fin de semana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha colado este domingo en el estreno de la campaña para las elecciones presidenciales del 18 de enero en Portugal.

Mientras que algunos de los candidatos han optado por denunciar que se ha tratado de una violación del derecho internacional y que el Gobierno de centroderecha portugués ha reaccionado de forma insuficiente, otros se han decantado por centrarse en lo que está por venir, que esperan que sea un proceso democrático para el país caribeño.

Entre los presidenciables que reaccionaron hoy estaba el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, uno de los favoritos en las encuestas, quien aseguró en declaraciones a periodistas en la región de Leiria que se quedó «un poco decepcionado» con las explicaciones del presidente Donald Trump porque «parecía que estaba más interesado en el petróleo que en la democracia».

Denunció que se ha violado el derecho internacional y, en su opinión, «en los últimos años, en el mundo, solo hay violaciones del derecho internacional, porque las Naciones Unidas no funcionan».

Aun así, matizó que «la gran noticia» es que «ha caído un dictador», por lo que espera que esto concluya en un proceso democrático.

Otro de los favoritos en los sondeos, el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, pidió paciencia desde Lisboa para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

«Portugal tiene que tener una política exterior con mucha cautela», recalcó el almirante, quien aseguró que «ningún país va a lograr controlar a otro» y que «ya no hay colonias».

Y añadió: «Todavía tenemos que entender bien el significado de la intervención».

El liberal João Cotrim de Figueiredo consideró desde la capital que se ha producido una «violación grosera» del derecho internacional, que «no es aceptable» porque se fomenta la ley del más fuerte, recogió la agencia de noticias Lusa.

Por su parte, la eurodiputada y exlíder del partido Bloco de Esquerda Catarina Martins criticó abiertamente la postura del Gobierno liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, que este sábado aseguró que «reconoce» el papel de Estados Unidos «en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva» en el país caribeño.

«La postura del Gobierno portugués, desde mi punto de vista, es vergonzosa. Esto no tiene nada que ver con defender o no el régimen de Nicolás Maduro, tiene que ver con las cuestiones del derecho internacional», argumentó mientras participaba en un acto en el área metropolitana de Oporto.

En total, hay 11 candidatos confirmados por el Tribunal Constitucional (TC) portugués para suceder al actual presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, que no se puede presentar a la reelección tras diez años como jefe de Estado.

En la encuesta más reciente de Pitagórica para TVI, CNN Portugal y Jornal de Noticias, publicada el lunes 29 de diciembre, la diferencia entre candidatos era de apenas unas décimas: Marques Mendes obtendría un 20,7 % de los votos, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro un 19,9 % y el líder de ultraderecha André Ventura un 19,1 %.

En este sentido, los sondeos apuntan a que habrá segunda vuelta, algo que el país no vive desde 1986.EFE

