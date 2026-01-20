Venezuela tilda de «fake» el mapa compartido por Trump con bandera estadounidense

Caracas, 20 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela calificó este martes de «fake» una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) y publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un mapa de América en el que el país suramericano, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

En el perfil oficial en X de Miraflores -sede del Gobierno venezolano- se compartió una imagen con la noticia sobre este hecho con un letrero rojo que dice «fake», sin añadir más comentarios al respecto.

Este martes, Trump publicó en su red social Truth una fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos a la que ha incorporado una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La foto real se tomó el pasado mes de agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), además de con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

Junto a ellos, en torno a la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes europeos, se ha generado una fotografía con el mapa de América, en el que la bandera estadounidense se extiende sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Trump ha considerado en varias ocasiones a Canadá como un estado más de Estados Unidos y a principios de enero ordenó una operación militar en Venezuela en la que fue capturado al mandatario de ese país, Nicolás Maduro, para ser juzgado en Nueva York por delitos relacionados al narcoterrorismo.

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha sido denunciada por el Gobierno venezolano como un «secuestro».

El gobernante venezolano y la primera dama ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York. Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es «un prisionero de guerra». EFE

