Venezuela y EE.UU. establecen una asociación en materia energética a largo plazo

Caracas, 11 feb (EFE).- Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington «se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria».

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda «pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos».

Rodríguez expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

«Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando», indicó.

En el lugar también se encontraban funcionarios venezolanos como la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, y el vicepresidente económico, Calixto Ortega.

Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como «histórica» la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, «para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad». EFE

