Venezuela y Jordania revisan agenda bilateral en turismo, comercio y conexión aérea

Caracas, 20 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Caracas al canciller de Jordania, Ayman Safadi, para evaluar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, especialmente en las áreas de turismo, comercio y conexión aérea.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro entre ambos funcionarios en el palacio presidencial de Miraflores, sin que hubiera declaraciones.

Asimismo, VTV señaló que Venezuela impulsa la creación de una conexión aérea directa con Jordania y la reducción de costos de exportación para los productos de ambos países.

Por otra parte, Prensa Presidencial indicó en su página web que Safadi fue recibido previamente por su homólogo venezolano, Yván Gil, para profundizar en una agenda de trabajo bilateral y ratificar la amistad entre ambos gobiernos «bajo los principios de soberanía y autodeterminación».

En noviembre del año pasado, Venezuela y Jordania suscribieron un memorando de entendimiento en materia turística, según informó la entonces ministra de Turismo del país caribeño, Leticia Gómez.

Gómez explicó en ese momento que el acuerdo tiene como objetivo fortalecer la cooperación, el intercambio de experiencias y la optimización del sector turístico, de acuerdo a una nota de prensa de la Cancillería venezolana.

Según la institución, el memorando contempla ocho artículos entre lo que se establece la creación de programas de intercambio para la cooperación en materia de desarrollo de recursos humanos, inversión en los sectores de turismo y hotelería, así como el intercambio de información y datos relacionados con este sector.

La Cancillería señaló en su nota que desde 2019, Venezuela y Jordania trabajaban en este acuerdo y en 2022, la nación árabe participó en la XV edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven), celebrada en el estado Anzoátegui (noreste). EFE

