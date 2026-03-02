Venezuela y Rusia revisan «progresos» de la «cooperación estratégica» bilateral

2 minutos

Caracas, 2 mar (EFE).- Venezuela y Rusia revisaron este lunes los «progresos» de su «cooperación estratégica», informó el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, tras reunirse con el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, casi un mes después de que Moscú denunciara que sus compañías sufren presiones para abandonar el país suramericano.

«Hemos llevado a cabo una reunión con Alexánder Shchetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, para revisar los progresos en el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral estratégica», dijo en redes sociales.

El jefe de la diplomacia venezolana agregó que durante el encuentro ambos resaltaron «la hermandad y solidaridad» que une a ambos países y su compromiso con la «búsqueda conjunta por un mundo multipolar».

El pasado 5 de febrero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció «abiertos intentos de expulsar» a las compañías rusas del mercado venezolano tras la operación militar estadounidense en ese país del pasado 3 de enero en la que fueron capturados el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

En enero, la compañía rusa Roszarubezhneft, una entidad estatal que administra los activos petroleros de Rusia en Venezuela, afirmó en un comunicado que continuará cumpliendo plenamente con sus obligaciones en estrecha cooperación con sus socios internacionales.

Recientemente, Rusia levantó la recomendación de no viajar a Venezuela por motivos de seguridad y volvió a exigir la liberación «inmediata» de Maduro y su esposa, también diputada.

El pasado noviembre, entró en vigor el denominado Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, el cual amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Tras la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, Caracas y Washington comenzaron un proceso para reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y establecieron una asociación energética «a largo tiempo» durante la visita en febrero del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a la nación petrolera. EFE

csm/bam/seo