Venta de cannabis a turistas, un camino «posible» para autoridad de drogas en Uruguay

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La venta de marihuana a turistas en farmacias de Uruguay es un cambio «posible» que forma parte de una propuesta a discusión en el gobierno del presidente Yamandú Orsi, dijo este viernes la máxima autoridad nacional en temas de drogas.

El Poder Ejecutivo podría modificar por decreto parte de la reglamentación de la norma impulsada por el expresidente José Mujica, fallecido en mayo de 2025.

Fuentes del gobierno izquierdista de Orsi, delfín de Mujica, dijeron a la AFP que es probable que el planteo sea tratado en un Consejo de ministros en los próximos meses.

Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción y el consumo de cannabis, a través del autocultivo, clubes cannábicos y venta en farmacias.

La segunda evaluación de la legislación, presentada el viernes, destacó el avance de la regulación. Sin embargo, señaló que las restricciones al acceso a la droga generaron un mercado gris que redistribuye parte de la sustancia obtenida por las tres vías reguladas.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, confirmó que la junta directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que asesora al Poder Ejecutivo, elevó un informe que incluye evaluar la venta a extranjeros no residentes.

La propuesta está «para vista y discusión de las máximas jerarquías (…) Creemos que es posible que se apruebe, pero va a depender de la visión política, de la oportunidad que entiendan los ministros y el presidente para ver si se hace y en qué momento», dijo a la AFP Rossi.

Para el funcionario se trata de asegurar «condiciones de máxima seguridad sanitaria» al permitir a extranjeros no residentes acceder al mercado regulado.

Durante la presentación del informe se destacó la drástica reducción de consumidores que recurren al narcotráfico clásico (prensado) para obtener la sustancia. Pasó del 58,6% en el 2014 al 6,7% en 2024.

Al cierre de ese año, un 37,4% de los consumidores mayores de 18 años accedieron al cannabis por vías legales.

El director ejecutivo del IRCCA, Martín Rodríguez, consideró «alentadores» los resultados pero «en el marco de una regulación que necesita mejoras».

En Uruguay, la marihuana se vende en decenas de farmacias mediante un sistema de registro que mantiene a resguardo la identidad del consumidor. Hay cuatro variedades con distinto porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), principal compuesto psicoactivo en las plantas de cannabis.

Cada mayor de edad registrado en el sistema puede comprar un máximo de 10 gramos semanales y 40 mensuales y el paquete de 5 gramos del compuesto con mayor porcentaje de THC está a la venta por 615 pesos uruguayos (unos 15,3 dólares).

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