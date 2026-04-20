Ventaja de izquierdista Sánchez sobre ultraderechista Aliaga sube a 14.000 votos en Perú

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Lima, 19 abr (EFE).- La ventaja del izquierdista candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se incrementó levemente este domingo a 14.000 votos, mientras se siguen computando las últimas actas y se revisan las actas impugnadas que definirán al rival de la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú.

Con el 93,5 % del escrutinio, Fujimori es la candidata más votada con el 17,05 % de los votos válidos, equivalentes a 2.689.329 papeletas; seguida por Sánchez en segundo lugar, con 12 % al sumar 1.893.819 sufragios; y en tercera posición**, López Aliaga,** con 11,92 % al sumar 1.879.727 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.092 votos a falta de que se terminen de computar las actas de 187 mesas electorales de un total de 92.766 a nivel nacional, mientras que hay 5.778 impugnadas por observaciones ante inconsistencias e irregularidades que deben ser revisadas por los jurados electorales.

El proceso de resolución de las actas impugnadas puede extenderse hasta la primera quincena de mayo, con menos de un mes de antelación para el 7 de junio, fecha prevista para la celebración de la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

En esta elección competían 35 candidatos presidenciales, el mayor número de la historia de Perú, lo que ha llevado a una gran fragmentación del voto, de modo que los contendores de la segunda vuelta pasarán ella con menos del 20 % de votos válidos.

López Aliaga ha denunciado, sin pruebas concretas, un fraude a gran escala en su contra a partir de las irregularidades registradas con el reparto y traslado del material electoral, por lo que exige elecciones complementarias para que sufraguen hasta un millón de personas que, según él, se quedaron sin votar.

La falta de material electoral provocó grandes retrasos en la apertura de numerosos centros de votación en la capital Lima, donde López Aliaga es el candidato más votado, al punto de que trece colegios tuvieron que abrir al día siguiente, en una insólita decisión de las autoridades electorales para permitir el voto de 63.300 electores que se habían quedado sin posibilidad de sufragar el domingo 12 de abril. EFE

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