Ventura afirma que es una falta de respeto votar hoy en Portugal por los temporales

Lisboa, 8 feb (EFE).- El candidato presidencial y líder de ultraderecha André Ventura dijo este domingo que es «una falta de respeto» votar hoy en Portugal, tras las inundaciones y destrozos causados por los temporales en los últimos días.

Ventura hizo estas declaraciones a los periodistas tras votar en la Escuela Básica de Parques das Nações, en Lisboa.

«Creo que es una falta de respeto enviar a las personas a ir a votar en un día como hoy, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó hasta ayer», dijo Ventura, en referencia a los efectos el sábado del temporal Marta, que dejó nuevas inundaciones y un bombero muerto en Portugal.

«Yo ya he votado, ya cumplí con este deber -agregó-, espero que todo el país consiga cumplir con ese deber y expresar su voluntad, sobre a quién quiere para el futuro, qué tipo de país quiere, pese a que las circunstancias soy muy difíciles».

El aspirante presidencial expresó sus dudas sobre el impacto que los temporales puedan tener en la participación, pero aseguró que con la votación de hoy «hay muchas partes del país que sienten que se les ha faltado al respeto y se sienten como portugueses de segunda».

Tras sufragar, Ventura se fue a su casa y luego irá a una iglesia antes de trasladarse al hotel donde pasará la noche electoral.

Las últimas encuestas dan una victoria holgada de su contrincante, el exministro socialista António José Seguro.

Ventura confesó que está «igual de ansioso» que en la primera vuelta, celebrada el 18 de enero.

Aun así, «la primera vuelta fue una elección más fragmentada, más disputada, generó otro tipo de ansiedad, ahora es todo o nada, es la disputa final. Tal vez, crea más intensidad emocional, pero estoy muy tranquilo al mismo tiempo por la campaña que hice en términos de trabajo político», remarcó.

Señaló que no se arrepiente de haber cambiado su agenda durante la campaña para centrarse en las zonas más afectadas por los temporales.

«Independientemente de lo que pase hoy, creo que la democracia ha ganado y me quedaré muy contento con eso, aunque espero que esta noche sea yo el vencedor y el país pueda contar con alguien que lo lleve adelante, que lo movilice y que traiga a discusión las grandes causas que el país tiene que discutir sin miedo», apuntó.

Ventura sugirió el jueves retrasar la votación a nivel nacional debido al mal tiempo, pero la Comisión Nacional de Elecciones se apresuró a recordar que la legislación no lo permite en todo el país y que solo los alcaldes de determinados municipios pueden decidirlo en «circunstancias excepcionales».

De hecho, este domingo, no podrán ejercer su derecho 36.852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones.

También se ha decidido posponer el sufragio en algunas asambleas de voto de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos. EFE

