Ventura cree que ha habido una fragmentación total en la derecha en elecciones en Portugal

Lisboa, 18 ene (EFE).- El candidato de ultraderecha André Ventura, que, con el 84,2% escrutado, va segundo en las primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada de este domingo con un 25,48 % de los votos, lamentó que Portugal haya sufrido durante esta jornada electoral «una fragmentación total de la derecha».

«La derecha ha ganado hoy las elecciones. Por supuesto, el número de candidatos de la derecha tiene más votos que los candidatos de la izquierda», aseguró Ventura a su llegada al Hotel Marriott de Lisboa, donde está previsto que pase la noche electoral.

Según los sondeos a pie de urna, publicados por los medios, será necesaria una segunda vuelta entre el candidato más votado, que, según los resultados preliminares, es el exministro socialista António José Seguro, y Ventura, ya que ninguno de los dos logrará reunir más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse presidente esta noche sin tener que recurrir a una segunda ronda.

Esto supone un giro respecto a los resultados que anticipaban las encuestas en las últimas semanas, que daban al candidato de ultraderecha como primero este domingo. En este escenario, el candidato ultra se autoerigió como la única opción de la derecha.

«El hecho de que los votantes me hayan otorgado, según todas las proyecciones que he visto, el liderazgo de esa derecha me llena de orgullo», dijo.

De cara a la segunda vuelta, Ventura dijo que nunca había habido una fragmentación tan grande en los votos de derecha y apuntó que «el país ahora tendrá que decidir si quiere volver al socialismo en el poder o si no lo quiere». EFE

