Ventura plantea segunda vuelta electoral en Portugal como una lucha contra el socialismo

2 minutos

Lisboa, 18 ene (EFE).- El dirigente de ultraderecha, André Ventura, que fue el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo, planteó la segunda vuelta de los comicios como una lucha contra el socialismo y apeló a los votantes de derecha a votar por él.

«La lucha que comienza dentro de media hora, me moviliza más que cualquier otra lucha que pudiéramos librar con cualquier otro. ¿Por qué? Porque António José Seguro es precisamente el máximo representante de todo lo que no queremos y de todo lo que el país no debe aceptar», afirmó el candidato.

Ventura logró un 23,61 % de los votos, con el 98,99 % escrutado, por detrás del exministro socialista António José Seguro, quien logró un 31,02 % y con quien se enfrentará en una segunda vuelta el próximo 8 de febrero.

Decenas de seguidores arroparon al líder de ultraderecha tras pasar varias horas en el Hotel Marriott de Lisboa pendientes del recuento en las pantallas instaladas así como en sus propios móviles.

A su llegada, lo recibieron con cánticos como «Ventura, adelante, aquí tienes a tu gente» o «primero los portugueses», y se demostraron eufóricos ante el discurso de Ventura, quien aprovechó para insistir en que si llega a presidente será un jefe de Estado intervencionista y para atacar a la prensa extranjera, a quien criticó su cobertura de estos comicios.

En su discurso, Ventura insistió en que «la derecha no ha perdido estas elecciones» sino que las ha ganado y lanzó un mensaje al resto de formaciones de derecha, entre ellas el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) o Iniciativa Liberal, y dijo que si pierde el 8 de febrero en la segunda vuelta será por su «egoísmo».

Se dirigió concretamente al primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), a quien criticó haber pasado «años diciendo que había que combatir el socialismo» y no haberlo respaldado a él.

Ventura acabó su discurso agradeciendo a los portugueses en el extranjero sus votos, que en sus palabras fueron mayoritariamente para su candidatura, y aprovechó para arremeter contra los inmigrantes, diciendo que si llega al Palácio de Bélem hará que «Portugal vuelva a ser para los portugueses». EFE

lmg/seo

(foto)(video)