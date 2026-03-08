Verdes se imponen en Baden-Württemberg a CDU con ventaja mínima, con el 99 % escrutado

4 minutos

Berlín, 9 mar (EFE).- Los Verdes del actual jefe de Gobierno de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, se impusieron en los comicios regionales celebrados este domingo en este estado federado del suroeste de Alemania con una ventaja mínima sobre la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, y con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como tercera fuerza, que duplica sus resultados de las anteriores elecciones.

Así, con la práctica totalidad de los votos escrutados, a falta de conocer los resultados en una circunscripción electoral, Los Verdes obtuvieron el 30,2 % de apoyos, seguidos a medio punto por la CDU, con el 29,7 %, y la AfD, con el 18,8 %, en tercer lugar.

El Partido Socialdemócrata (SPD) cayó a un mínimo histórico al recibir el 5,5 % de apoyos, mientras que el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, con el 4,4 % de votos, respectivamente, se quedan fuera del Parlamento regional.

El candidato de Los Verdes a suceder a Kretschmann tras 15 años al frente del Gobierno regional y dos legislaturas en alianza con los conservadores, Cem Özdemir, ya había adelantado este domingo, tras conocerse las primeras proyecciones, que apostaba por reeditar la coalición con la CDU.

Independientemente del resultado final, «será y debe ser una asociación entre iguales, una que tenga en cuenta el bien del estado federado», dijo.

Se refirió a los éxitos logrados en los últimos diez años, un «éxito en común» del que los conservadores tiene todas las razones para estar tan orgullosos como Los Verdes, afirmó.

El candidato conservador, Manuel Hagel, por su parte recordó que el objetivo de su partido era convertirse en la fuerza más votada para poder formar un gobierno liderado por la CDU.

«No hay nada que discutir al respecto: esto es una derrota para nosotros», declaró, aunque destacó que su formación logró un considerable avance respecto a los comicios anteriores y obtuvo su mejor resultado desde 2011.

En tanto, el candidato de AfD, Markus Frohnmaier, celebró el «gran éxito» para su formación en estos comicios, en los que los demás partidos «en esencia, no lograron avances», los liberales fueron expulsados del Parlamento regional y el Partido Socialdemócrata (SPD) apenas supera el umbral del 5 %, dijo.

«Hay algo que ha quedado muy claro en estas elecciones: Baden-Württemberg quiere en realidad una mayoría conservadora. La CDU y la AfD tendrían juntos suficientes votos para esta política conservadora», defendió.

Aunque la formación ultraderechista no logró su objetivo de superar el 20 % de los votos por primera vez en un estado federado del oeste de Alemania, el copresidente del partido,Tino Chrupalla, habló de «un gran éxito» con el que están «muy satisfechos» y que coloca a su fuerza en tercer lugar y como mayor partido de la oposición en la cámara regional.

En este sentido, señaló que los resultados demuestran que su formación ya se ha establecido también en Baden-Württemberg, bastión de los Verdes y de la CDU, y habló de «un muy buen comienzo para el año electoral 2026».

Desde 2011, Los Verdes están a la cabeza del Gobierno en Baden-Württemberg, cuando Kretschmann, el único primer ministro ecologista de un estado federado alemán, logró romper la hegemonía de la CDU que se había iniciado en 1953.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y la AfD sumó el 9,7 % de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0 %) y el FDP (10,5 %), y con La Izquierda (3,6 %) que no logró acceder al parlamento.

Alrededor de 7,7 millones de personas estaban convocadas este domingo a las urnas en estos comicios para elegir la nueva composición de la cámara regional, en los que la participación ascendió al 69,9 %.

Las elecciones regionales en Baden-Württemberg inauguran el año electoral en Alemania, donde se celebrarán comicios al parlamento regional también en los estados federados de Renania-Palatinado, el 22 de marzo; Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre, y Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, el 20 de ese mismo mes. EFE

egw

(foto)(video)