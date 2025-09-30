Veterano del Ejército de EEUU acusado por tiroteo que dejó 3 muertos en Carolina del Norte

1 minuto

Washington, 29 sep (EFE).- Un veterano retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue acusado este lunes como el presunto responsable de abrir fuego el 27 de septiembre desde una lancha frente al restaurante American Fish Company en Southport, Carolina del Norte, dejando un saldo de tres muertos y cinco heridos.

Nigel Max Edge compareció hoy por videoconferencia ante una corte distrital tras su arresto y el juez Scott Ussery ordenó su detención sin derecho a fianza y designó a la Oficina del Defensor Público para su defensa.

El militar retirado, de 40 años, no presentó declaración y su próxima audiencia está programada para el 13 de octubre.

El acusado sirvió en el Cuerpo de Marines entre 2003 y 2009, con dos despliegues en Irak, y recibió varias condecoraciones, incluido el Corazón Púrpura. Tras retirarse fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático.

La policía calificó el ataque como «altamente premeditado». Edge se entregó tras ser detenido por la Guardia Costera aproximadamente 30 minutos después del incidente, cuando intentaba retirar su lancha en Oak Island.

En su comparecencia judicial se indicó que podrían solicitarle la pena de muerte.

No es el primer caso de un exmilitar implicado en un tiroteo masivo. Ese mismo fin de semana, un veterano del Cuerpo de Marines en Michigan, también con experiencia en Irak, perpetró otro ataque con múltiples víctimas, lo que reaviva el debate sobre la relación entre el servicio militar, el TEPT y la violencia en la sociedad civil. EFE

dte/enb