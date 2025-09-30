The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Veterano del Ejército de EEUU acusado por tiroteo que dejó 3 muertos en Carolina del Norte

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 29 sep (EFE).- Un veterano retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue acusado este lunes como el presunto responsable de abrir fuego el 27 de septiembre desde una lancha frente al restaurante American Fish Company en Southport, Carolina del Norte, dejando un saldo de tres muertos y cinco heridos.

Nigel Max Edge compareció hoy por videoconferencia ante una corte distrital tras su arresto y el juez Scott Ussery ordenó su detención sin derecho a fianza y designó a la Oficina del Defensor Público para su defensa.

El militar retirado, de 40 años, no presentó declaración y su próxima audiencia está programada para el 13 de octubre.

El acusado sirvió en el Cuerpo de Marines entre 2003 y 2009, con dos despliegues en Irak, y recibió varias condecoraciones, incluido el Corazón Púrpura. Tras retirarse fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático.

La policía calificó el ataque como «altamente premeditado». Edge se entregó tras ser detenido por la Guardia Costera aproximadamente 30 minutos después del incidente, cuando intentaba retirar su lancha en Oak Island.

En su comparecencia judicial se indicó que podrían solicitarle la pena de muerte.

No es el primer caso de un exmilitar implicado en un tiroteo masivo. Ese mismo fin de semana, un veterano del Cuerpo de Marines en Michigan, también con experiencia en Irak, perpetró otro ataque con múltiples víctimas, lo que reaviva el debate sobre la relación entre el servicio militar, el TEPT y la violencia en la sociedad civil. EFE

dte/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR